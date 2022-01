Wien: Mann wollte bei Streit eingreifen und wurde mit Tod bedroht

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau in der Wurlitzergasse in Wien-Hernals.

Den Streit auf der Straße beobachtete ein 42-Jähriger, der im Freien gesessen ist. Als der Mann auf die beiden zuging, soll er von dem 45-Jährigen mit dem Umbringen bedroht worden sein. Weitere Zeugen alarmierten die Polizei, die den Mann am Einsatzort festnehmen konnten.

Der Österreicher wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

