Wien-Penzing: Beim Versuch Auto zu knacken von Besitzer erwischt

Ein Zeuge verständigte am Donnerstagvormittag die Polizei, da er zwei Verdächtige beobachtete, die versuchten, auf der Baumgartner Höhe in Wien-Penzing in ein Auto einzubrechen.

Eine Person soll durch einen Spalt in der Seitenscheibe die Verriegelung geöffnet und anschließend das Fahrzeuginnere durchwühlt haben. Die andere dürfte in der Zwischenzeit „Schmiere“ gestanden sein.

Währenddessen kam der Besitzer des Fahrzeugs zurück zu seinem Auto, woraufhin die Tatverdächtigen ohne Beute die Flucht ergriffen. Der Lenker konnte eine der beiden, eine 32-jährigen Syrerin, einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der zweite mutmaßliche Täter konnte vorerst unerkannt flüchten. Die 32-Jährige wurde festgenommen, nach ihrem mutmaßlichen Komplizen wird gefahndet.

