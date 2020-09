Betrunkener in Wien soll Glasflasche auf Passanten geworfen haben

Am späten Donnerstagnachmittag alarmierten Zeugen die Polizei, da ein sichtlich stark alkoholisierter Mann am Franz-Josefs-Kai im ersten Bezirk Passanten angepöbelt, angeschrien und in weiterer Folge eine Glasflasche in deren Richtung geworfen haben soll.

Nur durch Glück sei dabei niemand verletzt worden. Der Beschuldigte, ein 53-jähriger Pole, wurde im unmittelbaren Bereich des Vorfallsortes von Beamten der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

