Mutter soll Sohn Monate eingesperrt haben: Noch keine Beweise

Das Landeskriminalamt Wien hat wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung Ermittlungen gegen eine 77-jährige Frau aufgenommen. Die Berufsrettung hatte am Mittwochabend die Polizei alarmiert, da sie in einem Einfamilienhaus in Wien-Penzing einen 45-jährigen Mann fand, der von seiner Mutter über Monate in einem Kellerabteil festgehalten worden sein soll.

Der Fall kam ins Rollen, weil die Mutter zuvor selbst die Rettung rief. Sie soll beim Notruf angegeben haben, dass ihr Sohn über Schmerzen klage. Die Sanitäter fanden den Mann in dem Keller, wo es geschimmelt haben dürfte. Die hygienischen Bedingungen waren insgesamt katastrophal.