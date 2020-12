Wien-Ottakring: Polizei hält mutmaßlichen Dieb auf Fahrrad an

Am Mittwochvormittag hielten Polizisten in der Brunnengasse einen 28-Jährigen an, da er mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig gefahren sein soll. Bei der Kontrolle stellten die Beamten aber fest, dass der Mann eine Bankomatkarte dabei hatte, die auf einen anderen Namen lief.

Die Karte soll im November bei einem Einbruchsdiebstahl gestohlen worden sein. Auch das Fahrrad soll an einem anderen Ort entwendet worden sein. Der 28-jährige Somalier wurde festgenommen. Der Amtsarzt stellte dann fest, dass der Mann auf Drogen war.

Verpassen sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: