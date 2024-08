Toter nach Schüssen und Explosion in Ottakring: "Es hat Scherben geregnet"

Fotografieren will sich von den Anrainern in der Klausgasse in Ottakring am Mittwochvormittag niemand lassen. Die meisten von ihnen haben in der Nacht kein Auge zubekommen - sofern sie ihre Wohnungen nicht gleich komplett räumen mussten. Man sieht ihnen an, dass in dieser Seitengasse der Thaliastraße bis vor Kurzem absoluter Ausnahmezustand herrschte.