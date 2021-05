Wien-Ottakring: Fahrzeugbesitzer hindert Autoknacker an der Flucht

Die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring einen Mann nach einem mutmaßlichen Autoeinbruch festgenommen. Der 19-Jährige Libyer wurde vom Autobesitzer erwischt und an der Flucht gehindert, bis die Polizei eintraf.

Der Tatverdächtige soll mit einem Komplizen eine Fensterscheibe eines geparkten Wagens eingeschlagen und eine Tasche mit Wertgegenständen gestohlen haben. Gegen den noch unbekannten Komplizen laufen die Ermittlungen.

