Wien-Ottakring: Betrunkener Lenker sprang bei Flucht aus Auto

In der Nacht auf Montag ignorierte ein Raser die Anhaltung der Polizei in Wien-Ottakring und versuchte von den Beamten zu flüchten.

Der 27-Jährige soll mit seinem Kleintransporter mehrfach ungebremst Rotlicht, Einbahnregelungen und sonstige Verkehrsregeln missachtet haben. Bei seiner Flucht durch die Gassen fuhr der Mann oftmals mit über 80 km/h.

Das Entkommen mit dem Auto endete am Johann-Nepomuk-Berger-Platz, da ihn mehrere Poller stoppen konnten. Der Fahrer sprang jedoch aus dem Fahrzeug und konnte weiter zu Fuß in ein Wohnhaus in der Bachgasse flüchten.

Taser-Einsatz

Dort verfolgten ihn die Polizisten, bis es ihnen im Innenhof gelang, den Österreicher anzuhalten. Bei der Festnahme leistete der 27-Jährige heftigen Widerstand, weshalb ein Polizist den Mann mit einem Taser überwältigen musste.

Der stark betrunkene Mann (1,2 Promille im Blut) nannte seine Alkoholisierung als Motiv für seine Flucht. Ihn erwarten zahlreiche Anzeigen sowie der Führerscheinentzug.

