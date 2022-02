Wien: Frau soll Ehemann geschlagen und in Wohnung eingesperrt haben

Am späten Sonntagabend alarmierte ein 57-Jähriger die Polizei, da er in seiner Wohnung in Wien-Brigittenau geschlagen und verletzt wurde.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie mit dem blutenden und offensichtlich verletzten Opfer nur über ein Fenster sprechen. Seine Ehefrau – eine 48-Jährige – dürfte den Mann zuerst geschlagen und dann eingesperrt haben, danach soll sie den Schlüssel versteckt haben.

Mit Unterstützung der WEGA musste die Wohnungstür gewaltsam geöffnet werden und der Mann musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Gegen die Tatverdächtige wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen und sie wurde aus der Wohnung ausgewiesen. Laut Polizei waren beide Personen offensichtlich stark alkoholisiert.

