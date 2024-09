Mindestsicherung: Misstrauensantrag von FPÖ und ÖVP gegen Hacker

In einer Pressekonferenz am Dienstag, sprach ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer von "überbordenden Sozialleistungen" in der Stadt.

Kinderstaffelung gefordert

"Arbeiten in Wien zahlt sich gar nicht aus", so Mahrer. Der Betrag der Mindestsicherung in Wien sei eine Verhöhnung jener, die arbeiten. Wien bezahle für jedes Kind die Mindestsicherung in gleicher Höhe aus, dadurch würden größere Familien mehr Unterstützung bekommen als Familien mit regulärem Erwerbseinkommen. Deshalb fordert die ÖVP eine Staffelung, wie es in anderen Bundesländern üblich ist.

Die ÖVP holte dafür ein Gutachten zur Mindestsicherung bei Universitäts-Professor Wolfgang Mazal, dass die These der ÖVP stützt - der KURIER berichtete.