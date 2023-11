Wiens öffentliche WCs unter den schmutzigsten in Europa

Für die Auswertung, deren Ergebnisse unmittelbar vor dem Welttoilettentag am 19. November veröffentlicht wurden, analysierten Experten des Unternehmens den Inhalt von mehr als 8.000 Rezensionen zu rund 1.000 öffentlichen Toiletten in Europa auf die Häufigkeit von entsprechenden Schlüsselwörtern. Anschließend sei für jede Stadt die durchschnittliche Toilettenbewertung, der Gesamt-Sauberkeitswert, ein normalisierter Wert bezüglich der Schmutzigkeit und der Prozentsatz an Negativ-Bewertungen berechnet worden, die entsprechende Adjektive enthielten.

Riga erreichte ersten Platz des Negativrankings

Wien liege mit einem normalisierten "Dirty-Score" von 6,45 von zehn deutlich unter dem angestrebten Niveau, hieß es in einer Aussendung des britischen Händlers. Über zehn Prozent der Bewertungen enthielten laut "Showers to you" Begriffe, die gleichbedeutend mit "schmutzig" seien. Dieser Wert liege selbst in Städten mit den schlechtesten öffentlichen Toiletten über dem Durchschnitt, hieß es. Insgesamt erzielten die Toiletten in Wien einen Durchschnittswert von 3,71 (von fünf) bei den Bewertungen sowie einen Gesamt-Sauberkeitswert von 5,49.

