Nobelbezirke als Kriminalitäts-Hotspot

Die Gründe dafür sind unterschiedlich. "In Döbling und Hietzing ist die Bevölkerung älter und hat Geld. Deshalb haben wir hier auch mehr Anzeigen im Eigentumssektor", erklärt Michael Mimra, Leiter des Landeskriminalamtes. Sprich: Mehr Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Autos. "Dort, wo mehr Geld ist, passieren einfach mehr Vermögensdelikte. Dazu kommen noch viele kleinere Betrugshandlungen."

Der aktuelle Hotspot für Trick- und Taschendiebe ist Schönbrunn. Mit Bussen werden Touristen angekarrt – das lockt auch Kleinkriminelle, die es auf Bargeld und Wertgegenstände der Touristen abgesehen haben. "Früher war die Innere Stadt davon betroffen. Dort konnten wir die Taschendiebe zurückdrängen. Jetzt haben sie sich einen neuen Platz gesucht."

In Döbling wiederum fällt der Bahnhof Heiligenstadt negativ ins Gewicht. "Hier gab es im Vorjahr zahlreiche Sachbeschädigungen im Bereich der U-Bahn."

Ganz anders gelagert sind die Gründe des Anstieges in Rudolfsheim-Fünfhaus. Denn auch der Westbahnhof fällt in diesen Bezirk. Und dort hat die Polizei alle Hände voll zu tun. Werden Zugfahrer während ihrer Reise etwa bestohlen, wissen sie selten, wo genau die Tat begangen wurde. "Dann wird in der Regel die Ausstiegsstelle, also der Westbahnhof, registriert", erklärt Mimra. Dazu kommen Suchtgift-Delikte und Einbrüche in Wohnungen.

Letztere allerdings mit anderem Hintergrund als in den Nobelbezirken. "Hier gibt es sehr viel Althausbestand. Die Fluktuation der Bewohner ist hoch. Deshalb wird auch nicht so viel in die Sicherung der Wohnungen investiert", sagt Mimra.