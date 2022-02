Wien: Niedrigste Anzahl an angezeigten Straftaten seit 20 Jahren

Im Bereich Raubkriminalität ist die Anzahl der Delikte "Raub" und "Schwerer Raub" um 1,7 Prozent gestiegen. "Die meisten Fälle davon sind Raubüberfälle an öffentlichen Orten und im Bereich öffentlicher Verkehrsmittel", so die Polizei in einer Aussendung.

Zehn von elf Mordopfern Frauen

Eine leichte Zunahme wurde im Bereich Gewaltkriminalität im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet - plus 1,9 Prozent. Im Jahr 2021 gab es auch eine Zunahme von Fällen wegen Körperverletzung (0,1 Prozent) und schwerer Körperverletzung (3,7 Prozent).

Die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte ist gegenüber 2020 (15 Fälle) mit elf Opfern bei zehn Fällen zurückgegangen.

Zehn der elf Opfer waren Frauen. Es konnten alle Morde geklärt werden, darunter ein Doppelmord vom September 2021 in Wien-Favoriten.