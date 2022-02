Am Schulweg: 11-Jähriger soll 13-Jährigen mit Messer bedroht haben

Ein 13-Jähriger ging am Montagnachmittag in die Polizeiinspektion und gab an, am Vormittag am Schulweg in der Penzinger Linzer Straße von zwei Jugendlichen mit einem Klappmesser bedroht worden zu sein. Zuvor sollen die Burschen das Opfer nach Geld gefragt haben. Nachdem die Tatverdächtigen den 13-Jährigen durchsucht hatten und kein Geld vorfanden, ergriffen sie die Flucht.

Das Opfer konnte einen der mutmaßlichen Täter, einen 11-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen, auf Lichtbildern wiedererkennen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

