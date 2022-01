Wien: Mutmaßlicher Einbrecher beim zweiten Versuch gefasst

Ein Zeuge rief Sonntagfrüh die Polizei, nachdem ein verdächtiger Mann versucht haben soll, in einen Getränkeladen in der Mariahilfer Straße einzubrechen. Bereits im vergangenen Dezember dürfte er den Mann beim Einbruch in den gleichen Laden beobachtet haben.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen vor Ort stellen. Eine Schaufensterscheibe wurde mit einem Stein eingeschlagen. Der 22-jährige Österreicher zeigte sich geständig, auch wegen des Einbruchs im Vorjahr.

Er soll angegeben haben, die gestohlenen Getränke auf der Straße weiterverkauft haben, um damit seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Er wurde festgenommen.

Suchtmittelprävention

Als Beschaffungskriminalität bezeichnet man Straftaten, die der Finanzierung von Suchtmitteln dienen, wobei es sich meist um Eigentumsdelikte, wie Diebstahl und Raub handelt.

Unter Sucht versteht man ein bestimmtes Verhaltensmuster, das mit einem unwiderstehlichen, wachsenden Verlangen nach einem bestimmten Gefühls- und Erlebniszustand beschrieben wird. Sucht ist nicht nur auf den Umgang mit bestimmten Substanzen (z.B. Suchtmittel) beschränkt.

Hilfestellungen und Information für sich oder Angehörige finden Sie auf der Seite des Bundeskriminalamtes "Sucht vermeiden" sowie beim Institut für Suchtprävention (01/4000/87375).

