25 Jahre Museumsquartier: Die Geschichte des Wohnzimmers der Wiener

Die Zukunft wird bunt. „Punschkrapferlrosa“ und „sodazitrongelb“, um genau zu sein. Denn Enzis in diesen Farben sollen ab dem kommenden Frühjahr in den Innenhöfen des Wiener Museumsquartiers (MQ) stehen. Es sind gerade die Enzis, diese originell geformten Sitz-Liege-Flächen, die wohl jeder mit dem MQ verbindet. „Jeder kennt und liebt die ikonischen Sitzmöbel“, wie es MQ-Direktorin Bettina Leidl ausdrückt. Die alljährliche Abstimmung über deren Farbe hat bereits Tradition. Und da das Museumsquartier im kommenden Jahr seinen 25. Geburtstag feiert, werden ab Ende März erstmals Enzis in zwei verschiedenen Farben aufgestellt.

Einst Geflügelfarm, dann Hofstallungen Wo sich heute das MQ befindet, gab es einst eine kaiserliche Geflügelfarm. Anfang des 18. Jahrhunderts wurden an deren Stelle die kaiserlichen Hofstallungen errichtet, und zwar nach Plänen des österreichischen Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach. Diese boten Platz für rund 600 Pferde. Nach Ende der Monarchie 1918 wurde das Areal von der Wiener Messe genutzt und als „Messepalast“ bekannt.

Zwei Türme, die nicht gebaut wurden Bis die Stadt den Entschluss fasste, das Areal neu zu gestalten: 1986 wurde ein Architekturwettbewerb ausgerufen, den die Brüder Laurids und Manfred Ortner für sich entschieden. Deren Pläne sahen ursprünglich übrigens auch zwei Türme vor: einen schlanken „Leseturm“ mit elliptischem Grundriss sowie einen zylindrischen für Büros. Doch eine Bürgerinitiative sowie eine Kampagne der Kronenzeitung machten dagegen mobil – die Pläne wurden verworfen. Eine "große kulturpolitische Entscheidung" Der heutigen Umsetzung sei eine „große kulturpolitische Entscheidung“ vorangegangen, sagt Leidl. Man sei auch mit einem möglichen Einkaufszentrum, einem Hotel und einer Polizeistation in Konkurrenz gestanden. 2001 wurde das MQ, wie wir es heute kennen, eröffnet: Es vereint alte und neue Architektur, nach wie vor zählt die 400 Meter lange Front zu den längsten Barockfassaden Wiens. Neu errichtet wurden etwa das Museum moderner Kunst (Mumok), das Leopold Museum sowie die Kunsthalle.

Die ikonischen Enzis gibt es seit 2002 – anlässlich des Jubiläums nächstes Jahr eben in Rosa und Gelb. Ein wesentlicher Punkt der Pläne der Ortner-Architekten sei geblieben, betont Leidl: „Die Idee, das MQ nicht als statisches Monument zu denken, sondern als lebendigen Ort.“ Und diese Lebendigkeit soll auch in den nächsten Jahrzehnten erhalten bleiben – nicht nur in Form der Menschen, die das MQ besuchen, sondern auch in Form von Pflanzen: Derzeit werden die eigens entwickelten „MQ TreePods“ (mobile Pflanzballen) nach einer erfolgreichen Eingewöhnung an Klima und Standort dauerhaft verpflanzt. Dabei sollen vier Staudeninseln aus klimaresistenten Bäumen, Stauden und Gräsern im Haupthof eine permanente Heimat finden. Das Projekt soll noch heuer abgeschlossen werden.

Programm-Highlights zum 25-Jahr-Jubiläum Wer das MQ prägte

Die Fotografin Elfie Semotan porträtierte 25 Persönlichkeiten, die das MQ geprägt und mitgestaltet haben. Kurze Statements oder Interviews ergänzen die Bilder. Die Porträts werden im Frühjahr 2026 präsentiert. „Vision und Widerstand“

In dieser Ausstellung blickt das MQ auf die konfliktreiche Geschichte eines der weltweit größten Kulturareale zurück. 30. Juni 2026 bis 25. Jänner 2027, im MQ Freiraum. "Generation MQ"

Unter dem Motto „Generation MQ“ gibt es am 2. Juli auf dem gesamten Areal ein buntes Programm mit Performances und Konzerten. Infos unter www.mqw.at

Pläne für die Zukunft Noch nicht abgeschlossen ist hingegen die Schaffung eines neuen Zuhauses für das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) im MQ. Die Entwurfsplanung sei laut Leidl abgeschlossen. Nun hoffe man auf eine Baugenehmigung bis Sommer. Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) hatte angekündigt, das Übersiedlungsvorhaben bis Jahresende einer Überprüfung unterziehen zu wollen.