Rund 20.000 Wienerinnen und Wiener haben zwei Wochen lang ihre Stimme abgegeben. Und das Ergebnis überrascht: Anlässlich des Jubiläums 25 Jahre MQ ziehen 2026 erstmals zwei Enzi-Farben gleichzeitig ins MuseumsQuartier ein.

Ab Ende März 2026 können sich Besucherinnen und Besucher auf die Kombination aus „Punschkrapferlrosa“ und „Sodazitrongelb“ freuen. "Die zwei neuen Farben bringen einen charmanten Akzent ins MuseumsQuartier", heißt es von Seiten der Pressestelle. Enzis 2026 - Voting-Ergebnis im Überblick: Punschkrapferlrosa: 47,43 %

Sodazitrongelb: 26,8 %

Leos-Würstelstand-Blau: 21,47 %

Vanilleeisweiß: 4,3 %