Museumsquartier: Das Enzi Farbvoting ist eröffnet
Kommendes Jahr wird das MQ 25 Jahre alt. Die Enzis sind mit der Geschichte des Quartiers eng verbunden.
Leos-Würstelstand-Blau, Sodazitrongelb, Vanilleeisweiß oder Punschkrapferlrosa – so die Farben, aus denen man im bereits traditionellen Voting das Aussehen der Enzis 2026 bestimmen kann.
Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums im kommenden Jahr gibt es eine Besonderheit: Alle vier Farben waren in der Geschichte des Wiener MuseumsQuartiers schon einmal dran.
„Jeder kennt und liebt die ikonischen Sitzmöbel des MQ. Ihre Geschichte ist eng mit dem MuseumsQuartier verbunden und steht für die Kreativität und Offenheit des Kulturareals.“, sagt Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier Wien.
Die neu eingefärbten Enzis werden im Frühjahr 2026 im MuseumsQuartier aufgestellt. Die Abstimmung ist noch bis 26. November unter mqw.at/voting möglich.
