Museumsquartier: Das Enzi Farbvoting ist eröffnet

Leos-Würstelstand-Blau, Sodazitrongelb, Vanilleeisweiß oder Punschkrapferlrosa – so die Farben, aus denen man im bereits traditionellen Voting das Aussehen der Enzis 2026 bestimmen kann.

Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums im kommenden Jahr gibt es eine Besonderheit: Alle vier Farben waren in der Geschichte des Wiener MuseumsQuartiers schon einmal dran.