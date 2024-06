Der Sommer im MQ wird bunt, vielfältig und queer

Das MuseumsQuartier Wien ist als vielfältiges Kunst- und Kulturareal bekannt, das ein breit gefächertes künstlerisches Programm inmitten der Stadt bietet, zeitgenössische Architektur mit historischer Bausubstanz verbindet und sich als Vorreiter für die Verbindung von Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit, Diversität und sozialer Inklusion versteht. Mit der Initiative „MQ goes Green“, die heuer in die zweite Phase übergeht, werden zudem verstärkt ökologische und gesellschaftsrelevante Themen in den Fokus gerückt. „MQ goes Green“ ist außerdem das Leitmotiv des diesjährigen Programms – mit Ausstellungen von Ursula Biemann und anderen Künstlerinnen und Künstlern, sowie einem bunten Sommerbühnen- und Veranstaltungsprogramm. Dieses hat sich bereits im letzten Jahr als wahrer Publikumsmagnet entpuppt, denn 2023 konnte die Sommerbühne über 35.000 Besucherinnen und Besucher anziehen.