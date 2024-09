Das Haus der Geschichte soll ein Holzbau werden: Pläne für MQ präsentiert

Das Haus der Geschichte Österreich soll an seinem neuen Standort im Museumsquartier realisiert werden. Dementsprechende Pläne wurden am Donnerstag präsentiert. Es soll "ein offener Ort der Erinnerung, der Diskussion und Reflexion entstehen", sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Das Architekturbüro O & O Baukunst (Ortner und Ortner), das bereits das MuseumsQuartier selbst und die Museumsbauten gestaltet hat, hat den Wettbewerb gewonnen.

Die Jury wählte aus 29 eingegangenen Teilnahmeanträgen 12 aus, 11 Büros gaben ihre Wettbewerbsunterlagen ab. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren die "klare Differenzierung zwischen Bestand und Neubau, die ansprechende Gliederung und Gestaltung des Außenraumes und das Nachhaltigkeitskonzept", hieß es in einer Aussendung. "Die Wahl der Jury für den Entwurf von O&O Baukunst, Berlin schließt einen Kreis, indem eine neue Generation des Büros, das so eng mit der Geschichte des MQ verbunden ist, das Areal baulich weiterentwickelt", sagte MQ-Chefin Bettina Leidl laut einer Aussendung.

Der Neubau nach dem Entwurf von Markus Penell soll 2028 fertiggestellt sein. Er soll sich "mit dem Bestandsbau verbinden": Die Entkernung des Altbaus bietet "große, zusammenhängende Ausstellungsflächen", wird betont. Auf fünf Ebenen sollen über 4.000 m² entstehen, davon rund 3000 m² als Ausstellungs- und Vermittlungsfläche. "Am Knotenpunkt zwischen MuseumsQuartier, der Einkaufsmeile Mariahilfer Straße und dem Platz der Menschenrechte kann das Haus der Geschichte Österreich unterschiedlichste Öffentlichkeiten in die Auseinandersetzung darüber einbeziehen, was die Vergangenheit für die Gegenwart bedeutet", sagt Direktorin Monika Sommer vom Haus der Geschichte Österreich.

Im Zuge dessen wird auch der Dschungel Wien umgeht: Die drei Bühnen des Kindertheaterhauses werden in einem Haus zusammengeführt.