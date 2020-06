Wien-Hernals: Rezeptionistin mit Messer getötet

Das Paar, das seit Jahren eine On-off-Beziehung führte, dürfte in dem frisch renovierten Mietshaus schon öfters für laute Szenen gesorgt haben. „Haben sie sich endlich umgebracht?“, lautete der lapidare Kommentar einer Hausbewohnerin als sie die Polizei vor der Tür bemerkte.

In dem Wohnhaus leben auch Verwandte des mutmaßlichen Mörders. Die Familie musste vom Notarzt und dem Kriseninterventionsteam betreut werden.

Update: Dass sich Oana Placinta am Mittwochnachmittag endgültig von ihrem Freund trennen wollte, war ihr Todesurteil. Das gab zumindest der mutmaßliche Täter Stefan C. (29) im Verhör durch die Polizei als Motiv für die Bluttat an.

Das kinderlose Paar führte seit Jahren eine Beziehung mit vielen Problemen. Oft gab es laute Streitereien in der gemeinsamen Wohnung in der Kastnergasse, bis die Lage nun eskalierte. C. soll zu einem 40 Zentimeter langem Küchenmesser gegriffen und Placinta anschließend im Wohnzimmer die Kehle durchgeschnitten haben. Danach stellte er sich, wie berichtet, bei der Polizeiinspektion Rötzergasse. Er wird nun in die Untersuchungshaft überstellt.