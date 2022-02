Wien-Meidling: Mutmaßlicher Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag beobachtete die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität einen 26-Jährigen beim mutmaßlichen Verkauf von Rauschgift an mehrere Anbieter.

Gegen 13.15 Uhr wurde der Serbe in der Tivoligasse in Wien-Meidling angehalten und festgenommen. Laut Polizei wurde bei der anschließenden Durchsuchung bei ihm und in seiner Wohnung insgesamt über 200 Gramm Heroin sichergestellt. Außerdem konnte Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige befindet sich in einer Justizanstalt, die Abnehmer wurden angezeigt.

