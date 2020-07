Erneut Gasexplosion wegen Manipulation verhindert

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr verständigte eine Frau die Polizei, da ihr Mitbewohner angekündigt haben soll, eine Gasexplosion in der gemeinsamen Wohnung in einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße in Wien-Meidling herbeiführen zu wollen.

Der 55-jährige Iraner ließ laut Polizei Gas vom Gasofen ausströmen und er habe in Suizid-Absicht auch schon Feuerzeuge bereitgelegt gehabt. Die Berufsfeuerwehr sperrte die Gaszufuhr zur Wohnung, das Haus wurde evakuiert.

Die Polizisten brachten den Mann dazu, die Wohnung selbstständig zu verlassen, er wurde zunächst zu einem Arzt und anschließend in die Justizanstalt gebracht.

Erst vor zwei Wochen wurde im Rahmen einer Delogierung eine manipulierte Gasleitung in Wien-Ottakring entdeckt.