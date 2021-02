Wien-Mariahilf: Mann schlägt mit Eispickel um sich und bedroht Passanten

Beamte der Polizeiinspektion Stumpergasse wurden am Sonntagvormittag wegen eines randalierenden Mannes zur U6-Station Gumpendorfer Straße gerufen. Dort wurde den Polizisten von Zeugen erzählt, ein Mann habe mit einem Eispickel um sich geschlagen. Als sie ihn aufforderten, das zu unterlassen, habe dieser sie mit dem Eispickel bedroht. Anschließend sei der Mann in die U6 Richtung Westbahnhof eingestiegen, verletzt habe der Mann niemanden.

In der U-Bahnstation Westbahnhof konnte der 30-jährige Beschuldigte angehalten werden. Da der Verdächtige den Eindruck machte, an einer psychischen Krankheit zu leiden, wurde er dem Amtsarzt vorgeführt. Anschließend wurde er in ein Spital zur weiteren Behandlung gebracht. Der Eispickel wurde sichergestellt.

