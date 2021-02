Trotz Corona: Jugendliche feierten am Samstag ein "Geschäftstreffen"

15 Jugendliche haben am Samstag gegen 23 Uhr in einer Wohnung in Wien-Alsergrund ein "Geschäftstreffen" abgehalten. Das versuchten sie zumindest den Beamten des Stadtpolizeikommandos weiszumachen, die wegen einer zu lauten Feier an die Adresse in der Garnisongasse alarmiert wurden.

Das "Geschäftstreffen" wurde von den Beamten als Party eingestuft und aufgelöst, die 15 nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt.

