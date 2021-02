Wien-Meidling: Mann kommt mit Messer zum AMS und fordert Geld

Am Freitagvormittag musste die Polizei zu einem Standort des Arbeitsmartservices (AMS) in der Schönbrunner Straße in Wien-Medling ausrücken. Dort soll ein 27-jähriger Mann einen Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben.

Der Syrer wollte den Mitarbeiter laut Polizei nötigen, ihm sein Arbeitslosengeld auszuzahlen. Der Verdächtige wurde noch im Gebäude des AMS festgenommen. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten bei dem Mann ein Klappmesser.

Verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand. Nach der polizeilichen Einvernahme wurde der 27-Jährige auf freiem Fuß wegen schwerer Nötigung angezeigt.

