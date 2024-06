Wien-Mariahilf: Feuerwehr-Großeinsatz, offenbar mehrere Verletzte

Die Wiener Berufsfeuerwehr steht nach ersten Informationen wegen eines größeren Wohnungsbrandes auf der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf im Einsatz. Ein Sprecher bestätigte der APA gegen 17.30 Uhr, dass ein Feuer in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen sei. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein. Weitere Informationen lagen am späten Nachmittag noch nicht vor.