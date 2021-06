Wien-Mariahilf: 27-Jähriger beißt und bespuckt Polizisten

Im Zuge einer fremdenrechtlichen Kontrolle am Mittwochabend in Wien-Mariahilf soll ein 27-jähriger Tscheche Polizisten der Wiener Bereitschaftseinheit attackiert haben. Bei der Festnahme in der Gumpendorfer Straße versuchte der Verdächtige die Beamten zu kratzen und zu treten.

Weiters bespuckte er die Polizisten. Auf Grund möglicher ansteckender Krankheiten des Festgenommenen müssen sich die Beamten einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.

