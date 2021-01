Wien-Margareten: Mann bedroht Passanten mit Messer

Passanten alarmierten am Dienstagnachmittag die Polizei in die Josef-Schwarz-Gasse in Wien-Margareten. Dort soll sie ein ihnen unbekannter Mann - offensichtlich ohne Grund - mit einem Taschenmesser bedroht haben. Außerdem soll er rassistische Äußerungen getätigt haben. Die Polizisten fanden den 43-jährigen Österreicher nach einer kurzen Fahndung und nahmen in fest.

Die Beamten stellten das Messer sicher und brachten den Mann in eine Justizanstalt. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei niemand verletzt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KUURIER-Blaulicht-Newsletter: