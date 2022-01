Ein 56-Jähriger alarmierte am Sonntagabend die Polizei, nachdem er von seinem Sohn in einer Wohnung in der Favoritner Quellenstraße mit einem Messer bedroht worden sein soll. Laut Ermittlungsstand der Polizei dürfte der Vater seinen Sohn zuvor gedrängt haben, finanziell unabhängig zu werden und sich einen Job und eine Wohnung zu suchen.