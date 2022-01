In einem Obdachlosenheim in Rudolfsheim-Fünfhaus kam es am Mittwochabend zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Ein 42-Jähriger soll einem 31-Jährigen gedroht haben, ihn zu erschießen. Weil gegen den amtsbekannten Tatverdächtigen ein Waffenverbot bestand, wurde die WEGA alarmiert.