Ludwig wird 2030 wieder zur Wahl antreten

Auf seinen Social-Media-Accounts gab Michael Ludwig (SPÖ) heute bekannt, bei der nächsten Wien-Wahl wieder antreten zu wollen. Er spüre „große Unterstützung aus der Wiener Bevölkerung“, ist dort zu lesen. „Wir sind eine weltoffene Stadt, die auf die Bedürfnisse aller Wienerinnen und Wiener schaut.“ Es ist damit eine mehr oder weniger unterschwellige Antwort an all jene, die dem Bürgermeister anlässlich der Causa Ruck einen Rücktritt nahegelegt hatten. Dass er bisher zu dem Wiener Wirtschafstkammerpräsidenten weitgehend geschwiegen hat, hat ihm in den vergangenen Wochen einiges an Kritik eingebracht, der KURIER berichtete.

Vor den politischen Turbulenzen war es für Politbeobachter schon relativ klar gewesen, dass Ludwig erneut als Spitzenkandidat in die Wahl gehen wird. Sämtliche Umfragen haben gezeigt, dass er als Person höhere Zustimmungswerte hat als die SPÖ selbst.

„Dass Michael Ludwig bereit ist, auch 2030 wieder an der Spitze der SPÖ Wien anzutreten, ist ein starkes Signal und eine sehr gute Nachricht für Wien“, ließ Landesparteisekretär Jörg Neumayer via Aussendung wissen. „Er genießt großes Vertrauen in der Wiener Bevölkerung und steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine Politik, die den Menschen Sicherheit gibt. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, an der Spitze unserer Stadt jemanden zu wissen, der Verantwortung übernimmt, Erfahrung mitbringt und Wien sicher in die Zukunft führt“. Auch Klubobmann Josef Taucher jubelte bereits via Aussendung. Damit soll wohl innerparteilicher Zusammenhalt suggeriert werden.

Ludwig gibt einige Kernthemen an: Klimaneutralität, leistbares Wohnen und die Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Im Ö1 Mittagsjournal hat er zudem seine Haltung in der Gastpatientenfrage konkretisiert. Er sprach sich für eine Direktverrechnung unter den Bundesländern aus. Neuer Vorstoß in Gastpatienten-Streit Derzeit sei es im Finanzausgleich so geregelt, dass bestimmte Bundesländer einen vordefinierten Pauschalbetrag zur Behandlung von Gastpatienten erhalten. Die Kosten für Gastpatienten hätten sich in Teilen Österreichs aber so dynamisch entwickelt, sodass dieser Mechanismus durch die Realität überholt worden ist, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters. In einem ersten Schritt soll, so der Vorschlag, dieses System der Pauschalbeträge eingestellt werden. Dann würden alle Bundesländer die Gelder zur Gesundheitsversorgung ihrer eigenen Landesbevölkerung nach Bevölkerungszahl bekommen. Am Ende jeden Jahres sollen die Kosten für Gastpatienten im Rahmen des Finanzausgleichs direkt untereinander verrechnet werden. Konkret bedeutet das: Die Kosten für alle Gastpatienten würden von jenem Bundesland bezahlt, in dem die Person wohnt, und zwar an jenes Bundesland, in dem die jeweiligen Patienten behandelt wurden.