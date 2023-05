Wien-Liesing: Raub mit Spielzeugpistole gescheitert

Kurz vor GeschÀftsschluss ist am Samstagabend in Wien-Liesing ein Raubversuch in einer Supermarkt-Filiale gescheitert.

Der vermeintlich letzte Kunde zog um 18.00 Uhr eine schwarze Pistole und verlangte von einer Kassierin Bares. Diese erkannte allerdings, dass es sich bei der Pistole vermutlich um eine Spielzeugwaffe handelte.

Sie gab dem Mann zu verstehen, dass sie nun die Polizei verstÀndigen werde. Daraufhin lief der Unbekannte ohne Beute davon.