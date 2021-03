Wien-Liesing: Jugendlicher wollte sich mit Pistole Zugang zu Party verschaffen

Feierwütige Jugendliche trafen sich in der Nacht auf Samstag in der Kalksburger Straße in Wien-Liesing. Zwei Jugendlichen, denen die auserwählte Wohnung gehört, wurde es aber zu bunt, als plötzlich acht Personen vor der Türe standen. Sie verweigerten den ungebetenen Gästen den Eintritt.

Daraufhin soll einer der Jugendlichen vor der Türe - ein 17-jähriger Österreicher - eine Pistole gezogen und repetiert haben. Er forderte die Opfer im Alter von 18 und 20 Jahren auf, die Meute in die Wohnung zu lassen. Die beiden verschlossen die Wohnungstür und verständigten die Polizei.