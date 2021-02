Wien-Liesing: Drei Personen bei Brand in Wohnhaus verletzt

Am Dienstagvormittag brach in einem Zimmer einer Erdgeschoßwohnung in Wien-Liesing ein Feuer aus. Rasch griffen die Flammen auf Möbel über, dichter Rauch drang auch in andere Zimmer. Dadurch wurden die beiden Bewohner der Wohnung in der Corvinusgasse auf den Brand aufmerksam - sie flüchteten ins Freie.

Sie dürften aber die Wohnungstüre offen gelassen haben, weshalb auch das Stiegenhaus bis in das oberste Stockwerk des sechsstöckigen Hauses massiv verraucht wurde. Mehrere Personen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen und riefen um Hilfe.

Rauchgasvergiftung

Die Wiener Berufsfeuerwehr drang sofort mit Atemschutzgeräten in die verrauchte Brandwohnung vor und konnten die Flammen durch gezielten Einsatz der tragbaren, zehn Liter Wasser fassenden Kübelspritze ablöschen. Der Brandrauch und die Hitze richteten dennoch massive Schäden an. Gleichzeitig mit den Löscharbeiten wurden das Stiegenhaus und die restlichen Wohnungen ebenso wie das Nachbargebäude kontrolliert.

Eine Person aus dem obersten Stockwerk versuchte, durch das verrauchte Stiegenhaus zu flüchten und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Die Person, wie auch die Bewohner der Brandwohnung, wurden von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die restlichen Wohnungsinhaber wurden beruhigt und aufgefordert, in ihren rauchfreien Wohnungen zu bleiben, da sie dort in Sicherheit waren.

Der Brandrauch wurde mit Hochleistungsventilatoren aus dem Stiegenhaus und aus der Brandwohnung gedrückt. Die Brandursache ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Feuerwehr war von 9.40 Uhr bis 13.30 Uhr mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Tipps der Feuerwehr

„Dieser Vorfall zeigt wieder, wie gefährlich Brandrauch ist: Nur zwei, drei Atemzüge und man ist ohnmächtig, wenige Atemzüge mehr und man kann an den Rauchgasen sterben“, sagt Oberbrandrat Christian Feiler. Deshalb appelliert er: „Bei einem Brand in einem Haus mit mehreren Wohnungen unbedingt in der eigenen Wohnung bleiben, wenn diese vom Brand nicht betroffen ist. Die Türen zu Gang, WC und Badezimmer schließen und bei einem geöffneten Fenster auf sich aufmerksam machen. Unter keinen Umständen selbst versuchen, über das verrauchte Stiegenhaus zu flüchten.“

Auch sollte – wenn möglich – die Türe der Brandwohnung geschlossen bleiben, damit das Stiegenhaus möglichst lange rauchfrei bleibt.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: