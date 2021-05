Wien-Liesing: 82-Jährige kam von Fahrstreifen ab und sorgte für Kollision

Beide wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Nach der Untersuchung konnten beide Personen in häusliche Pflege entlassen werden. Die Berufsfeuerwehr Wien transportierte die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn und stellten diese gesichert am Straßenrand ab. Ein Auto musste stromlos geschaltet werden.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: