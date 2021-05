Fahrerflucht nach Unfall auf Wiener Schutzweg

Eine Autofahrerin, die am Samstagabend in Wien-Favoriten einen Fußgänger niedergestoßen hatte, der sein Fahrrad über einen Schutzweg an der Kreuzung Triester Straße-Kundratstraße schob, hat sich aus dem Staub gemacht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Lenkerin nur kurz stehengeblieben und hatte den Leichtverletzten (65) danach sich selbst überlassen.