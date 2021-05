Wien-Favoriten: 18-Jähriger greift ein, nachdem Frau mit Messer bedroht wurde

In einer Wohnung in der Nähe der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten brach am Sonntagvormittag ein Streit zwischen einem 51- jähriger Mann und einer 31-jährigen Frau aus. Als die 31-Jährige im Zuge der Auseinandersetzung gehen wollte, soll der Tatverdächtige sie mit einem Messer bedroht haben.

Er soll sie dann gezwungen haben, sich auszuziehen und duschen zu gehen. Der 31-Jährigen gelang es allerdings - nur mit einem Handtuch bedeckt - aus der Wohnung flüchten. Dabei schrie sie um Hilfe. Ein 18-jähriger Zeuge bemerkte die Hilferufe, versuchte den 51-jährigen Nigerianer, der sie verfolgte, zu stoppen. Dabei alarmierte der junge Mann auch die Polizei.

Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den Tatverdächtigen wenig später vorläufig fest. Die 31-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: