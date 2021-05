Wien-Floridsdorf: 48-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

In einer Wohnung im Bereich der Donaufelder Straße ist es am Sonntagabend zu einem Streit zwischen einem 53- und einem 48- Jährigen gekommen. Dabei soll der Ältere seinem Kontrahenten zwei Schnittverletzungen im Gesicht sowie an der Hand zugefügt haben.

Der 48-Jährige gab später an, dass er seinen Bekannten in Folge jedoch entwaffnen, überwältigen und dann flüchten konnte. Beim Eintreffen der Polizisten lag der 53-jährige Tatverdächtige, vermutlich aufgrund einer starken Alkoholisierung, am Boden.

Beide Beteiligten wurden vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, er wird in eine Justizanstalt überstellt.

Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgesprochen. Ein durchgeführter Alkovortest des Opfers ergab ebenso eine starke Alkoholisierung (1,6 Promille).

