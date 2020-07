Wien-Leopoldstadt: Zwei Arbeiter durch herabfallende Bauteile verletzt

Zwei Bauarbeiter wurden am Mittwochnachmittag in Wien-Leopoldstadt bei einem Arbeitsunfall verletzt. Einer der beiden Männer musste schwer verletzt aus dem neunten Stock eines Rohbaus gerettet werden. Die Wiener Berufsrettung wurde gegen 14 Uhr zu der Baustelle in der Wehlistraße gerufen. Dort soll Baumaterial auf zwei Männer gefallen sein.

Ein 46-jähirger Arbeiter erlitt Prellungen, konnte den Rohbau aber aus eigenen Kräften verlassen. Der Patient wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.