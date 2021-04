Wien-Leopoldstadt: 70-Jährige von Auto erfasst und verletzt

Eine 70-jährige Fußgängerin ist am Karfreitagnachmittag bei einem Unfall mit einem Auto in der Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wollte die Pensionistin kurz nach 15.30 auf einem ungeregelten Schutzweg die Ausstellungsstraße überqueren, als sie vom roten Fiat einer 36-Jährigen erfasst und niedergestoßen wurde.

Die Berufsrettung versorgte die Frau notfallmedizinisch. Die 70-Jährige wurde mit dem Verdacht auf einen Beckenbruch in ein Spital eingeliefert.