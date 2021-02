Wien-Landstraße: Messerattacke in Sozialunterkunft

Bei einem Streit in einer Sozialunterkunft in Wien-Landstraße zwischen zwei Männern soll einer der beiden versucht haben, den anderen mit einem Messer zu verletzen. Laut Polizei wollte der 50-jährige Verdächtige bei dem Vorfall am frühen Dienstagnachmittag seinem 31-jährigen Kontrahenten mehrmals in den Bauch stechen.

Der Jüngere konnte den Stichen jedoch ausweichen und alarmierte die Polizei. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, das Messer wurde sichergestellt.

