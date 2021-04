Wien-Landstraße: Ganze Familie geht auf 24-Jährigen los

Zwei junge Männer gerieten am Montag am späten Nachmittag in Wien-Landstraße auf offener Straße in Streit. Dabei soll ein 21-jähriger Syrer einen 24-jährigen Syrer mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei schritt ein und nahm den Verdächtigen fest.

Doch damit war dieser Fall noch nicht erledigt: Am Montagabend gegen 22.20 Uhr wurde der 24-Jährige dann vom 46-jährigen Vater und vom 18-jährigen Bruder des festgenommenen Verdächtigen angegriffen. Sie sollen gemeinsam mit einer dritten, noch unbekannten Person, den 24-Jährigen geschlagen und verletzt haben.

Abermals musste die Polizei einschreiten. Der 24-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Worum es bei dem Streit ging, ist noch nicht bekannt.

