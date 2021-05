Wien-Landstraße: Burschen mit Softgun lösen Polizeieinsatz aus

Zeugen riefen am Mittwochvormittag die Wiener Polizei, nachdem sie in einem Innenhof in der Lechnerstraße zwei Männer mit einer Schusswaffe hantieren gesehen hatten. Als die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Landstraße eintrafen, flüchteten die beiden.

Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten, die afghanischen Jugendlichen im Alter von 13 und 14 Jahren in der Dietrichgasse anzuhalten. Dort wurde eine Softgun sichergestellt. Die beiden Burschen wurden angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: