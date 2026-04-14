Prozess in Wien: Urteil nach Angriff auf jüdischen Geschäftsmann

Am Dienstag ist ein 63-Jähriger am Landesgericht Wien zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden, wie die APA berichtet. Er hatte im April 2025 einem jüdischen Unternehmer gedroht, dessen Geschäft anzuzünden und ihn mit seinen Kopfhörern geschlagen. Einem Polizisten versuchte er, einen Kopfstoß zu versetzen. Verurteilt wurde er wegen gefährlicher Drohung, Körperverletzung und versuchter Körperverletzung sowie Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

"Ich bin ein persisch-iranischer Terrorist. Ich bring dich um, du scheiß Jude, dich und deine ganze Familie und dein scheiß Geschäft zünde ich an", soll der Angeklagte laut dem Geschädigten gesagt haben. Freigesprochen wurde der 63-Jährige allerdings von den Vorwürfen der Beleidigung und der Sachbeschädigung. Das Handy des Geschäftsinhabers war bei der Auseinandersetzung der beiden zu Boden gefallen und dadurch beschädigt worden. "Er soll nicht mehr kommen" Der 46-Jährige erklärte dazu in der Verhandlung als Zeuge, das sei ein Versehen und nicht die Absicht des Angeklagten gewesen. Die Ermächtigung zur Verfolgung der antisemitischen Beleidigung hatte er zuvor zurückgezogen. Sein einziger Wunsch: "Er soll nicht mehr kommen." Der Mann suche immer wieder sein Geschäft auf: "In der heutigen Zeit kann man nie wissen, was passiert."

Verfahrensfehler: Prozess musste wiederholt werden Die Verhandlung wurde in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt. Laut seinem Anwalt habe er rund 20 Minuten vor Beginn in einer SMS auf eine Panikattacke verwiesen, am Montag habe er den Mandanten allerdings noch getroffen. Dieser erkläre sich jedenfalls weiterhin für "nicht schuldig". Bereits im Jänner dieses Jahres war der Mann in Abwesenheit wegen derselben Vorwürfe zu 15 Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil wurde allerdings vom Oberlandesgericht (OLG) Wien aufgehoben, da der Mann zu dem Zeitpunkt in Haft saß und die Verhandlung ohne ihn aus formalen Gründen nicht durchgeführt hätte werden dürfen.

Im Februar wurde der inzwischen wieder enthaftete Mann aufgrund anderer Delikte zu einer bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Auf dieses Urteil wurde heute Bedacht genommen. Die Probezeit der acht Monate bedingt nachgesehenen Strafe beträgt drei Jahre. Der Verurteilte hat bereits 13 Vorstrafen. Mit Kopfhörer auf den Kopf geschlagen Am 9. April des Vorjahres sei der Angeklagte telefonierend in sein Geschäft gekommen, erinnerte sich der in Tel Aviv geborene Geschädigte. Er habe es als "scheiß Judengeschäft" bezeichnet. Auch der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu soll beleidigt worden sein. Daraufhin seien die beiden in ein Gerangel geraten. Der 63-Jährige habe seine Kopfhörer genommen und "mit ganzer Wucht mir auf den Kopf geschlagen", schilderte der 46-Jährige.

"Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht", erzählte eine 68-jährige Zeugin. Sie habe vor dem Geschäft auf einen Bus gewartet, als die beiden Männer ihr "ineinander verkeilt" vor die Füße gefallen seien. Die Pensionistin griff couragiert ein und versuchte, die Raufenden zu trennen: "Hören Sie auf, Sie machen sich unglücklich", habe sie gerufen. Keine Angst vorm Einschreiten: "I bin a Bauernmädl, wir greifen zu" Der Angeklagte habe den Geschädigten in einem "Sprechdurchfall" immer wieder beschimpft. Der Mann sei zunächst geflohen, doch dann habe er kehrt um gemacht und mit den Kopfhörern auf den Geschäftsinhaber eingeschlagen. "Die Kopfhörer sind in alle Richtungen zerstoben", erinnerte sie sich. Zurückgeblieben sei eine Beule auf dem Kopf des 46-Jährigen. Beim Verlassen des Saales fügte die Steirerin hinzu: "I bin a Bauernmädl, wir greifen zu".