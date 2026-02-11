Drei gegen einen: Urteile im Prozess um wilde Messerattacke beim Westbahnhof

Am Wiener Straflandesgericht ist am Mittwoch der Prozess um drei Jugendliche fortgesetzt worden, die im September 2025 in einem Park beim Wiener Westbahnhof mit Messern auf einen Mann losgegangen sein sollen. Der 37-Jährige blieb mit sieben Stich- und zahlreichen Schnittverletzungen liegen. „Sie sind zu dritt auf mich losgegangen“, schilderte er im Zeugenstand. Der Syrer sitzt in der Justizanstalt Eisenstadt in Strafhaft und ist am zweiten Prozesstag vorgeführt worden. Er leugnete, dass es im Vorfeld zu einer Attacke seinerseits gekommen wäre. „Ich habe auch keine Erklärung, warum sie mich attackiert haben“, sagte der 37-Jährige.

Der 18-jährige Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag ausgesagt, dass der Auslöser für die Attacke ein Schlag mit dem Ellenbogen gegen seine Nase gewesen sei. „Aus Schutz“ sei er in die Wohnung seiner Ex-Freundin – die 16-jährige Angeklagte – und habe ein Brotmesser geholt. Laut Staatsanwaltschaft habe er Hilfe von der Ex sowie einer 15-jährigen Freundin erhalten, die ebenfalls mit Messern zugestochen haben sollen. Der 37-Jährige erzählte, er sei an den Beinen, an der Flanke, im Rücken und vor allem an den Händen schwer verletzt worden. Ein Messer sei in seiner linken Hand sogar stecken geblieben. Auch die rechte Hand wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. „Ich habe jetzt eine Behinderung“, sagte der 37-Jährige und zeigte, dass er die Finger der rechten Hand nur schwer bewegen konnte. „Sie sind in der Gruppe gekommen, um mich gemeinsam zu attackieren“, sagte der Mann. „Sie haben mich umringt. Als die drei gemerkt haben, dass ich schwer verletzt war, sind sie weggelaufen“, sagte der 37-Jährige. Zudem habe jemand „Polizei, Polizei“ gerufen. „Erst da haben sie die Messer aus meinem Körper gezogen“, sagte der Syrer. „Das kann man nicht vergessen.“