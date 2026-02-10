Verhandlung: Mehrere Versionen um brutale Messerattacke in Wien

Mit einer Messerstecherei nahe des Wiener Westbahnhofs hat sich am Dienstag ein Geschworenengericht akribisch auseinandersetzen müssen, wie die APA berichtet. Die drei jugendlichen Angeklagten tischten bei Polizei, Haftrichter und jetzt vor Gericht die verschiedensten Versionen des Tathergangs auf. Fest steht, am Ende blieb ein Mann mit sieben Stich- und zahlreichen Schnittverletzungen in dem Park in Mariahilf zurück. Die Angeklagten (15, 16 und 18) bekannten sich des Mordversuchs nicht schuldig.

"Wann ist Ihnen diese schöne Geschichte eingefallen?", fragte der Vorsitzende des Schwurgerichts, Andreas Hautz, mehrfach. Denn die Jugendlichen erzählten die abenteuerlichsten Versionen über die Geschehnisse bzw. beschuldigten sich zum Teil gegenseitig. Alle beteuerten vor Gericht, nun wirklich die Wahrheit zu berichten. Keine Klarheit im Verfahren "Ich bin genauso gespannt wie Sie, was sie heute erzählen", sagte die Staatsanwältin zu den Geschworenen. "Es gibt keine Klarheit in dem Verfahren", musste auch einer der Verteidiger, Florian Kreiner, zugeben. "Nicht bei dem Opfer, den Zeugen und den Angeklagten." Laut Staatsanwaltschaft gehört das Trio - zwei von ihnen standen schon wegen Gewaltdelikten vor Gericht - einer Gruppe Jugendlicher an, die alle ohne Beschäftigung und ohne Unterkunft sind bzw. aus betreuten Wohngemeinschaften stammen. Sie verbringen viel Zeit im Emil-Maurer-Park, wo sie "immer wieder in Straftaten verwickelt sind", sagte die Anklägerin. Erst vergangene Woche musste eine der nun Angeklagten wegen eines gewalttätigen Übergriffs in dem Park vor Gericht als Zeugin aussagen.

Am 19. September 2025 geriet der Drittangeklagte - ein bisher unbescholtener 18-jähriger Syrer - mit einem 37-jährigen Mann in Streit. Der Ältere verpasste dem jungen Mann mit dem Ellbogen einen so heftigen Schlag, dass der damals 17-Jährige eine blutige Nase davontrug. Um sich zu waschen, ging er in die nahe Wohnung seiner Ex-Freundin, der 16-jährigen Angeklagten. Die Syrerin war zwar nicht zu Hause, aber er wusste, wie er die Tür aushebeln und hineinkommen konnte. Weil er wegen eines Treffens wieder in den Park zurück musste, nahm er ein Brotmesser an sich. "Aus Angst", falls er von dem Kontrahenten erneut angegriffen würde. Schnittverletzungen und Stichwunden Am Weg habe er dann die 16-jährige Ex und die 15-Jährige getroffen, die so von der Auseinandersetzung erfuhren. Laut Staatsanwaltschaft soll der 18-Jährige auf den Mann mit dem Messer losgegangen sein, der sich zunächst auf einen Tisch flüchtete. Dabei erlitt er Schnittverletzungen an den Beinen. Aufgrund der blutigen Blessuren wollte er davonlaufen, aber dann sollen ihn auch die Mädchen attackiert haben. Neben den Schnittverletzungen trug er auch sieben Stichwunden, unter anderem im Rücken, davon. Der 37-Jährige befand sich bereits in einem Blutschock, ein lebensbedrohlicher Zustand, verursacht durch massiven Blutverlust. Ohne rasche Hilfe wäre er an den Verletzungen verstorben. "Wer hat dem Mann in den Rücken gestochen?", fragte der Richter. "Ich weiß es nicht", meinte die 16-Jährige. "Es kommen ja nur Sie drei in Frage."

Der 18-Jährige behauptete, er hätte mit dem Brotmesser nur "ziellos" herumgefuchtelt. Er könne somit nur für die Schnittverletzungen verantwortlich sein, da auch die Spitze der Waffe abgerundet gewesen sei. Seine Ex hätte sich von hinten auf den 37-Jährigen gestürzt. Ob sie auch zugestochen habe, konnte er nicht sagen. Die 16-Jährige wiederum meinte, sie habe das Messer von der 15-Jährigen - eine gebürtige Rumänin - nur übernommen. Sie wollte verhindern, dass die Jüngere zusteche. Zudem wollte sie sich wehren, weil sie von dem 37-Jährigen mit einem Gürtel attackiert wurde, dabei habe sie ihr eigenes Klappmesser verloren. Messer nur zugesteckt Die 15-Jährige wiederum will bei dem Angriff gar nicht dabei gewesen sein, sie hätte das Ganze nur aus der Ferne betrachtet. Vielmehr wären der 18-Jährige und "drei bis vier Jungs" auf den Mann losgegangen. Die 16-Jährige hätte ihr das blutige Messer nur auf der Flucht zugesteckt. "Versteck das Messer, sonst wird das alles nicht gut enden", soll die Freundin gesagt haben. Die Waffe stellte die Polizei dann bei der 16-Jährigen sicher. Tage später wurde von den Beamten auch das Klappmesser in einer Wiese entdeckt, zudem ein Brotmesser, das allerdings nicht bei dem Angriff eingesetzt wurde. Das dürfte von jemand anderem in dem Park versteckt worden sein. Die dritte Tatwaffe wurde bis heute nicht sichergestellt.