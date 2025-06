Schwerpunkt: Polizei nimmt den Westbahnhof ins Visier

Der Grund, so Karner, sei der besondere fremdenpolizeiliche Fokus dieser Kontrolle: „Der Westbahnhof ist eine internationale Drehscheibe, zudem liegt er an der U6 und es befinden sich in unmittelbarer Nähe Grundversorgungsquartiere.“ Strategisches Ziel der Aktion: jene zu finden, die sich illegal in der Stadt aufhalten würden und außerdem Sozialbetrug aufzudecken. „Beides können und werden wir nicht tolerieren“, hielt der Minister fest.

Inwiefern der aktuelle Schwerpunkt, der sich bis in die Nacht hineinzog, ein Erfolg war, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest. Dafür wurden Statistiken zu den in diesem Jahr bisher täglich durchgeführten Aktionen in der Bundeshauptstadt präsentiert: Seit Jänner waren es demnach 2.192 derartige Kontrollen, wobei es zu 1.198 Anzeigen und 198 Festnahmen kam – darunter 30 Minderjährige. Sichergestellt wurden 32 Waffen, mehr als 13.000 Euro Bargeld sowie mehrere Kilo Suchtgift. Neben illegalen Aufenthalten und Sozialleistungsmissbrauch ging die Polizei Hinweisen auf Radikalisierung nach.