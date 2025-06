Nach Abzocke mit falschen Polizisten: Fake-Mediziner am Vormarsch

440.000 Euro Schaden verursachte eine in Wien lebende Türkin 2023 in einem halben Jahr mit dem sogenannten „Polizeitrick“. In der Vorwoche wurde die Festnahme der 32-Jährigen bekannt. Bei dem Trick geben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus und behaupten, es bestehe akute Gefahr, etwa durch Einbrecher. Unter dem Vorwand, Geld oder Wertsachen „zu sichern“, bringen sie ihre Opfer dazu, diese an vermeintliche Beamte zu übergeben.