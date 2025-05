Vor dem ersten Arbeitstag als Sanitäter: 19-Jähriger rettet Leben

Als der ausgebildete Rettungssanitäter in dem Gastgarten eintraf, herrschte Chaos: „Die Rettungskette war in Gang gesetzt, aber alle waren hektisch. Als ich gesagt habe, dass ich Sanitäter bin, hat sich die Situation etwas beruhigt und ich habe die medizinischen Erstmaßnahmen getroffen, bis die Polizei mit dem Defibrillator da war.“

Jede Minute zählt

Da Minuten in solchen Fällen über Leben und Tod entscheiden können, rät die Berufsrettung, nicht in Panik zu verfallen, sondern den Notruf abzusetzen und dann den Anweisungen der Leitstelle zu folgen. Das Personal sei geschult, Laien bei der Reanimation telefonisch zu unterstützen, bis die Profis eintreffen. Formanek stimmt zu: „Das Schlimmste, was man in solchen Situationen tun kann, ist nichts zu tun.“

Eine Herzdruckmassage sei keine Hexerei und man könne nicht viel falsch oder schlimmer machen, so der Lebensretter. Die Alternative sei immer schlimmer, denn Studien würden zeigen: Nach einem Herzkreislaufstillstand sinken die Chancen ohne Folgeschäden zu überleben mit jeder Minute, in der nichts passiert, um zehn Prozent.